"Спартак" огласил заявку на матч с "Зенитом"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте огласил заявку на матч четвёртого тура чемпионата России против питерского "Зенита".

Вратари: Артём Ребров, Александр Максименко;

Защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров;

Полузащитники: Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Жано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Квинси Промес;

Нападающие: Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш, Луис Адриано.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

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