"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор
Тренерский штаб "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился с заявкой команды на третий тренировочный сбор, который пройдёт в турецком Белеке.
Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;
Защитники: Аиртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков, Педро Роша.
Напомним, что на третьем сборе "Спартак" проведёт четыре контрольных матча. 5 февраля "красно-белые" сыграют с "Марибором", 9 февраля - со "Слованом", 12 февраля - с "Мурой", а соперник по поединку, запланированному на 6 февраля, пока не назван.
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|Команда
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|О
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|17
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|Краснодар
|17
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|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
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|Уфа
|17
|16
|15
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|17
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|Енисей Красноярск
|17
|10