"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор

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"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор

Тренерский штаб "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился с заявкой команды на третий тренировочный сбор, который пройдёт в турецком Белеке.

Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;

Защитники: Аиртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков, Педро Роша.

Напомним, что на третьем сборе "Спартак" проведёт четыре контрольных матча. 5 февраля "красно-белые" сыграют с "Марибором", 9 февраля - со "Слованом", 12 февраля - с "Мурой", а соперник по поединку, запланированному на 6 февраля, пока не назван.

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