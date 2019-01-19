"Спартак" огласил заявку на второй зимний сбор
Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился с заявкой команды на второй зимний сбор, который пройдёт в Дохе.
В столицу Катара вылетели следующие футболисты:
Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Александр Селихов, Антон Шитов;
Защитники: Аиртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров;
Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.
Ещё пять игроков присоединятся к "красно-белым" непосредственно на сборе. Это Самюэль Жиго, Фернандо, Софьян Ханни, Луис Адриано и Педро Роша.
Отметим, что в Катаре "Спартак" примет участие в Кубке "Матч Премьер", в котором сыграет с "Ростовом" (21 января), "Зенитом" (25 января) и "Локомотивом" (29 января).
Напомним, что первый зимний сбор "народная команда" провела в Объединённых Арабских Эмиратах.
Не пропустите: "Спартак" интересуется перспективным бразильцем. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с основным защитником
-
Влашич может перейти в "Зенит"
-
"Реал" - "Севилья": видеотрансляция центрального матча 20-го тура Примеры
-
"Ювентус" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны" и "Манчестер Сити"
-
"Шахтёр" опубликовал заявление об интересе "Зенита" к Ракицкому
-
"Спартак" огласил заявку на второй зимний сбор
-
Дзюба близок к переходу в клуб АПЛ
-
Девушка дня: Екатерина Сафронова - бывшая жена легенды "Зенита" Александра Кержакова
-
"Ливерпуль" договорился о продлении контракта с важным игроком основного состава
-
Смерть не пройдет. 4 футболиста, выживших в схватке со страшными болезнями
-
"Енисей" перехватил трансферную цель "Зенита"
-
Киммих провёл юбилейный матч в составе "Баварии"
-
Роман Ерёменко прокомментировал подписание контракта с "Ростовом"
-
"Рома" - "Торино": видеотрансляция битвы "волков" с "быками"
-
"Милан" согласовал переход Пентека: подробности грядущего трансфера
-
"Наполи" назвал ПСЖ стоимость Аллана
-
"Монако" определил новую трансферную цель
-
"Рома" отказала "Тоттенхэму" в трансфере своего игрока
-
"Интер" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Нико Ковач прокомментировал победу над "Хоффенхаймом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10