"Спартак" огласил заявку на второй зимний сбор

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"Спартак" огласил заявку на второй зимний сбор

Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился с заявкой команды на второй зимний сбор, который пройдёт в Дохе.

В столицу Катара вылетели следующие футболисты:

Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Александр Селихов, Антон Шитов;

Защитники: Аиртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров;

Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.

Ещё пять игроков присоединятся к "красно-белым" непосредственно на сборе. Это Самюэль ЖигоФернандоСофьян ХанниЛуис Адриано и Педро Роша.

Отметим, что в Катаре "Спартак" примет участие в Кубке "Матч Премьер", в котором сыграет с "Ростовом" (21 января), "Зенитом" (25 января) и "Локомотивом" (29 января).

Напомним, что первый зимний сбор "народная команда" провела в Объединённых Арабских Эмиратах.

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