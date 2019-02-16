"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе
Московский "Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе, который пройдёт в Турции.
"На данном этапе команда будет работать в закрытом режиме, доступ журналистов на тренировки и на матчи будет ограничен" - говорится в заявлении на официальном сайте "красно-белых".
Напомним, что сбор "народной команды" продлится до 23 февраля. Подопечные Олега Кононова сыграют два товарищеских матча - с "Оренбургом" (19 февраля) и "Шерифом" (23 февраля).
Не пропустите: Кононов определился с заявкой "Спартака" на заключительный сбор. | http://soccernews.ru
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|5
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|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
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|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
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|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
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|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
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|Уфа
|17
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