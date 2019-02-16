"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе

Теги спартак москваолег кононов

"Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе

Московский "Спартак" ограничил доступ прессы к тренировкам на заключительном сборе, который пройдёт в Турции.

"На данном этапе команда будет работать в закрытом режиме, доступ журналистов на тренировки и на матчи будет ограничен" - говорится в заявлении на официальном сайте "красно-белых".

Напомним, что сбор "народной команды" продлится до 23 февраля. Подопечные Олега Кононова сыграют два товарищеских матча - с "Оренбургом" (19 февраля) и "Шерифом" (23 февраля).

Не пропустите: Кононов определился с заявкой "Спартака" на заключительный сбор. | http://soccernews.ru

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