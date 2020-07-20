"Спартак" оказался ниже всех московских клубов по итогам РПЛ впервые с 2014 года

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"Спартак" оказался ниже всех московских клубов по итогам РПЛ впервые с 2014 года

"Спартак" после победы "Динамо" над "Краснодаром" (2:0) потерял возможность опередить московский клуб в таблице РПЛ.

Также "красно-белые" не смогут догнать ни "Локомотив", ни ЦСКА. Клуб в турнирной таблице РПЛ расположился ниже других московских команд в таблице.

В последний раз такое случалось в сезоне-2013/14, когда ЦСКА стал чемпионом, "Локомотив" расположился на 3 месте, "Динамо" - на 4-м, в "Спартак" стал шестым.

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" расположился на 9 месте, набрав 36 баллов в 29 турах.

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4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
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