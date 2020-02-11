"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал новость о смерти ветерана клуба Валерия Рейнгольда. Функционер заявил, что клуб окажет материальную помощь по организации похорон.
Легендарный футболист почувствовал себя плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения экс-игрока "Спартака" Владимира Степанова. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.
"ФК "Спартак-Москва" окажет материальную помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой разрешить выйти на ближайший матч против московского "Динамо" с траурными повязками в память о спартаковском ветеране", - цитирует Цорна Spartak Media.
А еще: Экс-игрока "Спартака" экстренно госпитализировали во время турнира ветеранов| http://soccernews.ru
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