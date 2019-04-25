"Спартак" окончательно потерял шансы на чемпионство

В матче 25-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.

После этого матча "красно-белые" потерял даже теоретические шансы стать чемпионом в нынешнем сезоне.

"Спартак" еще может догнать лидирующий "Зенит" по набранным очкам, но уступит ему по результатам очных встреч (0:0 - на выезде, 1:1 - дома).

После 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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