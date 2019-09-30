"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера

Теги спартак москваростоввалерий карпинандрей тихонов

"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера

Московский "Спартак" приступил к поискам нового главного тренера после отставки Олега Кононова, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" рассматривают кандидатуры Валерия Карпина ("Ростов") и Андрея Тихонова (безработный). Если Карпин возглавит "Спартак", то его преемником в "Ростове" может стать Андрей Талалаев.

Напомним, что "Спартак" проиграл четыре матча подряд в Российской Премьер-Лиге и после 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице.

В 12-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Краснодаром".

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