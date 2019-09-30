"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера
Московский "Спартак" приступил к поискам нового главного тренера после отставки Олега Кононова, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, "красно-белые" рассматривают кандидатуры Валерия Карпина ("Ростов") и Андрея Тихонова (безработный). Если Карпин возглавит "Спартак", то его преемником в "Ростове" может стать Андрей Талалаев.
Напомним, что "Спартак" проиграл четыре матча подряд в Российской Премьер-Лиге и после 11 туров занимает 9-е место в турнирной таблице.
В 12-м туре московский клуб на выезде сыграет с "Краснодаром".
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|Команда
|М
|О
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|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
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|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Оренбург
|11
|11
|11
|Крылья Советов
|11
|11
|12
|Рубин
|11
|11
|13
|Динамо Москва
|11
|10
|14
|Сочи
|10
|9
|15
|Ахмат
|10
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|16
|Тамбов
|11
|8