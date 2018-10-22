"Спартак" определил ещё одного кандидата на замену Каррере

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"Спартак" определил ещё одного кандидата на замену Каррере

Московский "Спартак" определил ещё одного кандидата на замену уволенному сегодня главному тренеру команды Массимо Каррере.

Как сообщают российские СМИ, возглавить "красно-белых" может легенда клуба Андрей Тихонов.

Также "Спартак" рассматривает варианты с приглашением на тренерский мостик Станислава Черчесова, Леонида Слуцкого, Курбана Бердыева, Брендана Роджерса и Леонарду Жардима.

48-летний Тихонов ранее работал с "Енисеем" и "Крыльями Советов". Будучи футболистом, он выступал за "народную команду" с 1992 по 2000 год, а также в сезоне 2010/2011.

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