"Спартак" определил еще одного кандидата в качестве замены Фернандо
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Бубакару Сумаре, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением француза в летнее трансферное окно. В составе "красно-белых" Сумаре может заменить бразильца Фернандо, который недавно перешел в китайский "Бейдзин Гуоан".
20-летний Сумаре является воспитанником ПСЖ. Хавбек выступает за "Лилль" с 2017 года. Всего он провел за "догов" 39 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека. | http://soccernews.ru
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|5
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|Арсенал Тула
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|ЦСКА Москва
|4
|9
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|Ростов
|4
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|Локомотив Москва
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|Урал
|4
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|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
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|Тамбов
|5
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|5
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|Крылья Советов
|4
|3
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|1