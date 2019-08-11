"Спартак" определил еще одного кандидата в качестве замены Фернандо

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"Спартак" определил еще одного кандидата в качестве замены Фернандо

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Бубакару Сумаре, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, московский клуб рассматривает вариант с приобретением француза в летнее трансферное окно. В составе "красно-белых" Сумаре может заменить бразильца Фернандо, который недавно перешел в китайский "Бейдзин Гуоан".

20-летний Сумаре является воспитанником ПСЖ. Хавбек выступает за "Лилль" с 2017 года. Всего он провел за "догов" 39 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Стало известно, кого "Спартак" хочет подписать на позицию опорного хавбека. | http://soccernews.ru
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