"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Жиго

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"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Жиго

Московский "Спартак" сформировал шорт-лист потенциальных новичков из числа центральных защитников.

"Красно-белые" активно ищут варианты усиления обороны в связи с возможным уходом из клуба Самюэля Жиго.

По информации Sqenf Foot, в спартаковский список входят Домагой Вида ("Бешикташ"), Маурисио Лемос ("Фенербахче"), Марсель Тиссеран ("Фенербахче"), Витор Уго ("Трабзонспор"), Кристиан Луйиндама ("Галатасарай") и Каан Айхан ("Сассуоло").

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