"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Жиго
Московский "Спартак" сформировал шорт-лист потенциальных новичков из числа центральных защитников.
"Красно-белые" активно ищут варианты усиления обороны в связи с возможным уходом из клуба Самюэля Жиго.
По информации Sqenf Foot, в спартаковский список входят Домагой Вида ("Бешикташ"), Маурисио Лемос ("Фенербахче"), Марсель Тиссеран ("Фенербахче"), Витор Уго ("Трабзонспор"), Кристиан Луйиндама ("Галатасарай") и Каан Айхан ("Сассуоло").
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|10
|Болонья
|26
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|Сассуоло
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