"Спартак" определил список трансферных целей среди российских игроков



"Спартак" намерен приобрести нескольких российских футболистом в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" составили список игроков, которые могут пополнить команду летом.

В него вошли защитники Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Живоглядов ("Уфа") и Михаил Меркулов ("Урал"), а также Антон Швец ("Ахмат") и Роман Емельянов ("Урал").

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