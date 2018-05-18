"Спартак" определил список трансферных целей среди российских игроков

Теги спартак москвафедор кудряшовдмитрий живоглядовантон швец

"Спартак" определил список трансферных целей среди российских игроков
"Спартак" намерен приобрести нескольких российских футболистом в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" составили список игроков, которые могут пополнить команду летом.

В него вошли защитники Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Живоглядов ("Уфа") и Михаил Меркулов ("Урал"), а также Антон Швец ("Ахмат") и Роман Емельянов ("Урал").

Не пропустите: Кузьмин останется в "Рубине". | http://soccernews.ru

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