"Спартак" определил задачу для нового тренера на следующий сезон

Теги спартак москваруй витория

"Спартак" определил задачу для нового тренера на следующий сезон

Основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" Руй Витория уже проинформирован о своей главной задаче в случае назначения.

Как сообщает "СЭ", приоритетная цель "красно-белых" - чемпионство в следующем сезоне.

То есть португальский наставник должен выиграть РПЛ в год столетия клуба.

В текущем сезоне "Спартак" финиширует в Премьер-лиге на втором или третьем месте.

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