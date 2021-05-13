"Спартак" определил задачу для нового тренера на следующий сезон

Основной кандидат на пост главного тренера "Спартака" Руй Витория уже проинформирован о своей главной задаче в случае назначения.

Как сообщает "СЭ", приоритетная цель "красно-белых" - чемпионство в следующем сезоне.

То есть португальский наставник должен выиграть РПЛ в год столетия клуба.

В текущем сезоне "Спартак" финиширует в Премьер-лиге на втором или третьем месте.

Не пропустите: Уткин назвал идеального тренера для "Спартака". | http://soccernews.ru