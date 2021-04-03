"Спартак" определился с будущим Аяза Гулиева
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
Московский "Спартак" больше не рассчитывает на полузащитника Аяза Гулиева, утверждает "СЭ".
По сведениям издания, "красно-белые" порекомендовали 24-летнему футболисту искать новую команду.
Впрочем, сам хавбек не горит желанием менять клуб и намерен до конца отработать свой контракт, рассчитанный до 2023 года.
Уже почти год Гулиев числится в дубле "Спартака" - его выгнали из основы за "нарушение командной дисциплины". Предположительно, речь идёт о некорректном общении с членами тренерского штаба.
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