"Спартак" определился с будущим Аяза Гулиева

Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров

Московский "Спартак" больше не рассчитывает на полузащитника Аяза Гулиева, утверждает "СЭ".

По сведениям издания, "красно-белые" порекомендовали 24-летнему футболисту искать новую команду.

Впрочем, сам хавбек не горит желанием менять клуб и намерен до конца отработать свой контракт, рассчитанный до 2023 года.

Уже почти год Гулиев числится в дубле "Спартака" - его выгнали из основы за "нарушение командной дисциплины". Предположительно, речь идёт о некорректном общении с членами тренерского штаба.

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