"Спартак" определился с будущим Гапонова

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"Спартак" определился с будущим Гапонова

Фото инстаграм Ильи Гапонова

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Гапонов близок к уходу в другую команду.

По информации "Матч ТВ", столичный клуб планирует отдать в аренду 23-летнего футболиста.

Интерес к игроку "красно-белых" проявляет вылетевший из РПЛ волгоградский "Ротор".

В прошлом сезоне Гапонов сыграл 13 матчей за главную команду "Спартака". Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

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