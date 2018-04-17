"Спартак" определился с будущим Пашалича

"Спартак" не будет выкупать трансфер хорватского полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист летом вернется в стан лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Пашалич выступает за "Спартак" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей и забил 5 голов.

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