"Спартак" определился с будущим Пашалича

Теги челсиспартак москвамарио пашалич

"Спартак" определился с будущим Пашалича

"Спартак" не будет выкупать трансфер хорватского полузащитника "Челси" Марио Пашалича, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист летом вернется в стан лондонского клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Пашалич выступает за "Спартак" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: "Спартак" не может договориться по трансферу Максимовича. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов