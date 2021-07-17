"Спартак" определился с будущим Рассказова

Фото твиттер "Спартака"

В московском "Спартаке" приняли решение сохранить в составе защитника Николая Рассказова.

По информации Sport24, тренерский штаб "красно-белых" рассчитывает на 23-летнего футболиста, хотя параллельно ищет усиление для правого фланга обороны.

Контракт игрока со столичным клубом истекает в июне 2022 года.

Напомним, что прошлый сезон Рассказов провёл в аренде в тульском "Арсенале".

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