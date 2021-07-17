"Спартак" определился с будущим Рассказова

Теги спартак москваниколай рассказов

"Спартак" определился с будущим Рассказова

Фото твиттер "Спартака"

В московском "Спартаке" приняли решение сохранить в составе защитника Николая Рассказова.

По информации Sport24, тренерский штаб "красно-белых" рассчитывает на 23-летнего футболиста, хотя параллельно ищет усиление для правого фланга обороны.

Контракт игрока со столичным клубом истекает в июне 2022 года.

Напомним, что прошлый сезон Рассказов провёл в аренде в тульском "Арсенале".

Не пропустите: Федун оценил реформы, предложенные РФС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" объявил о трансфере Жиру

"Милан" объявил о трансфере Жиру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов