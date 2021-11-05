"Спартак" определился с будущим Рассказова

Фото инстаграм Николая Рассказова

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов может продлить контракт с клубом, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "красно-белые" готовы предложить своему воспитаннику новое соглашение, несмотря на его неубедительную игру в текущем сезоне.

С 23-летним футболистом ведутся переговоры о заключении контракта до 2025 года. Действующий договор между сторонами истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне Рассказов сыграл за "Спартак" 15 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Голкипер "Балтики" Бориско отреагировал на интерес "Спартака". | http://soccernews.ru