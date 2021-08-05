"Спартак" определился с будущим Соболева
Фото инстаграм Александра Соболева
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев получил предложение от клуба продлить действующий контракт.
По информации "СЭ", "красно-белые" готовы заключить с футболистом новое соглашение на улучшенных для него условиях.
Напомним, что действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2024 года.
За полтора сезона в "Спартаке" Соболев забил 19 голов и сделал 8 ассистов в 40 матчах.
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