"Спартак" определился с ценой на Ларссона
Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Московский "Спартак" не собирается продавать шведского нападающего Джордана Ларссона меньше, чем 15 миллионов евро, сообщает Aftonbladet.
"За Джорданом следят клубы из ведущих чемпионатов", - сказал агент форварда Майкл Янсен.
В нынешнем сезоне 23-летний Ларссон провел за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.
Напомним, что "Спартак" купил Ларссона летом 2019 года у "Норчеппинга" за четыре миллиона евро.
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