"Спартак" определился с ценой на Урунова, которым интересуется "Герта"

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"Спартак" определился с ценой на Урунова, которым интересуется "Герта"

Московский "Спартак" не собирается расставаться с узбекистанским полузащитником Остоном Уруновым, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, "красно-белые" оценивают футболиста не менее, чем в 15 миллионов евро. В связи с этим спартаковцы надеются удержать игрока на протяжении нескольких сезонов.

Ранее сообщалось, что 19-летним Уруновым интересуется берлинская "Герта", которая предложила за хавбека пять миллионов евро.

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