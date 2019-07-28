"Спартак" определился с датой отставки Кононова
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не покинет клуб в ближайшее время, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, руководство клуба намерено дать специалисту возможность отработать до конца контракт, который истекает летом 2020 года. У "Спартака" есть опция о продлении соглашения, но клуб, скорее всего, не будет ее использовать.
В данный момент "Спартак" уже составляет список кандидатов, которые могли бы возглавить клуб летом 2020 года. Одним из вариантов является главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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