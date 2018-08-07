"Спартак" определился с датой презентации Еременко

Московский "Спартак" определился с датой презентации финского полузащитника Романа Еременко в качестве своего игрока.

Так, по сведениям Спорт24, презентация 31-летнего хавбека состоится в ближайшую пятницу. Контракт со своим новым клубом футболист, который завершает отбывать двухгодичную дисквалификацию за употребление допинга, подпишет уже на следующей неделе, когда получит на это разрешение от УЕФА.

Напомним, "Спартак" уже вылетел в Грецию на матч ЛЧ против ПАОКа. | soccernews.ru