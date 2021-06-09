"Спартак" определился с датой презентации нового главного тренера

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"Спартак" определился с датой презентации нового главного тренера

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Московский "Спартак" 14 июня проведет презентацию нового главного тренера Руя Витории, сообщил пресс-атташе "красно-белых" Ярослав Кулемин.

Мероприятие состоится в зале для пресс-конференций стадиона "Открытие Банк Арена", и начнется в 15:00.

51-летний Витория возглавил "Спартак" 24 мая 2021 года, сменив на посту главного тренера Доменико Тедеско. Португальский специалист подписал с "красно-белыми" двухлетний контракт.

Не пропустите: Руй Витория оконфузился, показав, как готовится к работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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