"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето

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"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето

Московский "Спартак" в летнее трансферное окно намерен купить опорного полузащитника, сообщает журналист "Спорт-Экспресса" Вячеслав Короткин.

По данныым источника, "красно-белые" также рассматривают вариант с приобретением правого защитника.

Напомним, что в настоящее время в составе "Спартака" есть два опорника - 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. На правом фланге обороны москвичей действуют 22-летний Николай Рассказов и 36-летний Андрей Ещенко.

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