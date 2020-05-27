"Спартак" определился с двумя трансферными целями на лето
Московский "Спартак" в летнее трансферное окно намерен купить опорного полузащитника, сообщает журналист "Спорт-Экспресса" Вячеслав Короткин.
По данныым источника, "красно-белые" также рассматривают вариант с приобретением правого защитника.
Напомним, что в настоящее время в составе "Спартака" есть два опорника - 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. На правом фланге обороны москвичей действуют 22-летний Николай Рассказов и 36-летний Андрей Ещенко.
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