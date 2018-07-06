"Спартак" определился с футболистами, которые поедут на второй сбор

Сегодня "Спартак" отправляется на сбор в Австрию.

С собой тренерский штаб москвичей берет 31 игрока.

На сегодняшний день в распоряжении главного тренера "Спартака" Массимо Карреры 31 футболист. Это Артем Ребров, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Марко Петкович, Артем Мамин, Александр Лихачев, Леонид Миронов, Денис Глушаков, Фернанду, Данил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов, Сергей Еременко, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Луиз Адриану, Зе Луиш и Педру Роша. В этот список также входят восстанавливающиеся после операций вратарь Александр Селихов и полузащитник Джано Ананидзе.

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