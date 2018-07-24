"Спартак" определился с капитаном на новый сезон

Капитаном "Спартака" остался полузащитник Денис Глушаков.

"Я горд носить капитанскую повязку "Спартака". Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016-2017г.

Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!", – написал футболист в своем Instagram.

Стоит отметить, что в конце прошлого сезона у Глушакова произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой и шла даже речь об уходе игрока из клуба.

31-летний Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года, провел за клуб 148 матчей и забил 20 голов.

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