"Спартак" определился с местом проведения домашнего матча с "РБ Лейпциг"

Руководитель департамента "Спартака" по связям с общественностью Дмитрий Зеленов сообщил, что московский клуб планирует провести в Баку домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

"Приоритетный вариант проведения матча с "РБ Лейпциг" – Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждем конкретики", – приводят слова Зеленова российские СМИ.

Ранее стало известно, что УЕФА запретил российским клубам проводить домашние матчи на своей территории.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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