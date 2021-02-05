"Спартак" определился с местом проведения третьего сбора
Московский "Спартак" выбрал место, где будет завершена подготовка команда ко второй части сезона.
По информации "СЭ", третий сбор "красно-белые" проведут в Москве на базе в Тарасовке. Соответствующее решение принял главный тренер Доменико Тедеско.
Ранее предполагалось, что "Спартак" может отправиться в Сочи, однако приемлемые погодные условия в столице поменяли планы команды.
Напомним, что первые два сбора подопечных Тедеско прошли в Дубае (ОАЭ).
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