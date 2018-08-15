"Спартак" определился с наказанием для Луиса Адриано

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"Спартак" определился с наказанием для Луиса Адриано

Руководство "Спартака" приняло решение оштрафовать бразильского нападающего Луиса Адриано за удаление в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против ПАОКа (0:0).

"Луис Адриано публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями", – приводит слова вице-президента "Спартака" Наиля Измайлова официальный сайт клуба.

Напомним, что Адриано был удален в середине первого тайма за удар соперника.

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