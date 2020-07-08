"Спартак" определился с новым генеральным директором

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перейдет на аналогичную должность в "Спартаке", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям издания, кандидатура Газизова окончательно согласовала с главным спонсором московского клуба "Лукойлом". Официально о назначении специалиста будет объявлено в ближайшие дни.

51-летний Газизов сменит на посту руководителя "красно-белых" Томаса Цорна, который был отправлен в отставку по решению владельца московского клуба Леонида Федуна.

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