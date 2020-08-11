"Спартак" определился с новым главой селекционного отдела

Новым главой селекционного отдела московского "Спартака" назначен Нариман Акавов, сообщает Sport24.

По сведениям издания, на этой должности он сменил Антона Чистякова, который покинул клуб. Акавов является создателем и генеральным директором компании аналитического скаутингового агентства "Топскаут". По некоторым данным, именно он заблокировал сделку по трансферу защитника "Атлетико Минейро" Гуге, посчитав его слишком медленным.

В прошлом сезоне "Спартак" финишировал на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге, а в Кубке России дошел до полуфинала. В первом туре нынешнего сезоне "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2).

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