Московский "Спартак" определился с одним из соперников на заключительном тренировочном сборе, который пройдёт в Турции.

24 февраля в Белеке "красно-белые" проведут товарищеский матч с молдавским "Шерифом".

Напомним, что после сегодняшней контрольной игры со словенской "Мурой" футболисты "Спартака" вернутся в Москву. Там они получат три выходных.

Первый официальный матч после перерыва у "народной команды" запланирован на 3 марта. На "Открытие Арене" подопечные Олега Кононова примут "Краснодар" в рамках 18-го тура РПЛ.

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