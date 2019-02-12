"Спартак" определился с одним из соперников на заключительном тренировочном сборе

Теги спартак москвашерифтоварищеские матчи

"Спартак" определился с одним из соперников на заключительном тренировочном сборе

Московский "Спартак" определился с одним из соперников на заключительном тренировочном сборе, который пройдёт в Турции.

24 февраля в Белеке "красно-белые" проведут товарищеский матч с молдавским "Шерифом".

Напомним, что после сегодняшней контрольной игры со словенской "Мурой" футболисты "Спартака" вернутся в Москву. Там они получат три выходных.

Первый официальный матч после перерыва у "народной команды" запланирован на 3 марта. На "Открытие Арене" подопечные Олега Кононова примут "Краснодар" в рамках 18-го тура РПЛ.

Не пропустите: Нападающий "Спартака" в ближайшее время сменит клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов