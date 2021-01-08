"Спартак" определился с планами по Кокорину и Урунову

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"Спартак" определился с планами по Кокорину и Урунову

Московский "Спартак" пока не собирается расставаться с полузащитником Остоном Уруновым и форвардом Александром Кокориным.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", присутствие обоих футболистов планируется на первом сборе "красно-белых".

В текущем сезоне Урунов забил 1 мяч в 9 играх, а Кокорин отличился 2 голами и 2 ассистами в 10 матчах.

Первый сбор "Спартака" запланирован на период с 14 по 24 января. Место проведения - ОАЭ.

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