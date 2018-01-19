"Спартак" определился с позицией по Промесу
Московский "Спартак" определился с позицией по полузащитнику Квинси Промесу, сообщают российские СМИ.
Руководство "красно-белых", несмотря на интересные предложения от других клубов, не намерено расставаться с 26-летним голландцем как минимум до лета 2018 года.
В этом сезоне Промес сыграл за "Спартак" 25 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.
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