"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора
Фото: сайт "Сарагосы"
"Спартак" занимается поиском нового спортивного директора.
"Руководство "Спартака" ведет переговоры с тремя претендентами на должность спортивного директора команды. Фамилия одного из них уже всплывала, однако по данным источников, есть как минимум еще два кандидата.
Это бывший спортивный директор "Милана" Рокко Майорино и спортивный директор "Реала Сарагосы" Мигель Торресилья. Третий претендент, о котором уже сообщалось - это Лука Каттани. При этом, по моей информации, Торресилья на данный момент считается более приоритетным кандидатом.
Однако, если выбор падет на испанца, то приступить к работе он сможет не раньше 2022 года, когда у него истечет контракт с "Сарагосой", - сообщает телеграм-канал "Мутко против".
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