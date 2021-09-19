"Спартак" определился с приоритетным кандидатом на пост спортивного директора

Фото: сайт "Сарагосы"

"Спартак" занимается поиском нового спортивного директора.

"Руководство "Спартака" ведет переговоры с тремя претендентами на должность спортивного директора команды. Фамилия одного из них уже всплывала, однако по данным источников, есть как минимум еще два кандидата.

Это бывший спортивный директор "Милана" Рокко Майорино и спортивный директор "Реала Сарагосы" Мигель Торресилья. Третий претендент, о котором уже сообщалось - это Лука Каттани. При этом, по моей информации, Торресилья на данный момент считается более приоритетным кандидатом.

Однако, если выбор падет на испанца, то приступить к работе он сможет не раньше 2022 года, когда у него истечет контракт с "Сарагосой", - сообщает телеграм-канал "Мутко против".

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