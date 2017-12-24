"Спартак" определился с соперниками по испанскому сбору

Московский "Спартак" определился со своими соперниками по испанскому сбору, информирует официальный сайт клуба.

Так, в Марбелье "красно-белые" сначала сыграют против софийского ЦСКА (31-е января), потом проэкзаменуют пражскую "Спарту" (7-е февраля), а завершат работу на Пиренеях игрой с китайским "Хэбэй Чайна Форчун". Сам сбор в Испании продлится с 25-го января по 7-е февраля.

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