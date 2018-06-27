"Спартак" определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в Австрии

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"Спартак" определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в Австрии

Московский "Спартак" определился с соперниками по контрольным матчам на сборе в австрийском Филлахе.

Так, 10 июля "красно-белые" сыграют с хорватской "Риекой", 11 июля - с чешским "Словацко", 15 июля - с сербским "Пролетером", 16 июля - со словенским "Рударом", 20 июля - с турецким "Трабзонспором", 21 июля - с израильским "Ашдодом".

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