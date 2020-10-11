"Спартак" определился с трансферными планами на зиму

Московский "Спартак" завершил осенне-летнюю трансферную кампанию и определился с планами по усилению состава на зиму, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, "красно-белые" в ближайшее время объявят о переходе нигерийского полузащитника Виктора Мозеса и больше никого не будут подписывать. Зимой спартаковцы рассматривают вариант с покупкой центрального полузащитника, а также, возможно, будет приобретен левый защитник, который сможет конкурировать с бразильцем Айртоном Лукасом.

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открывается 29 января и закрывается 25 февраля 2021 года.

Не пропустите: Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в платье. | http://soccernews.ru