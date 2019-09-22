"Спартак" определился с заменой Кононову
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов может быть отправлен в отставку в случае поражения команды в матче 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям издания, о возможной отставке тренеру сообщил лично владелец клуба Леонид Федун, который недоволен результатами команды. Преемником Кононова может стать главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.
Напомним, что "Спартак" потерпел четыре поражения подряд во всех турнирах. В данный момент "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Матч КАМАЗ - "Спартак" состоится 25 сентября. Начало встречи в 18:30 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4