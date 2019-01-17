"Спартак" определился с заменой травмированному Реброву

Теги спартак москва

"Спартак" определился с заменой травмированному Реброву
Вратарь молодежной команды "Спартака" Артем Поплевченков поедет на второй сбор основной команды, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Поплевченков заменит в составе "Спартака" Артема Реброва, который выбыл из строя на длительный срок.

В нынешнем сезоне 18-летний Поплевченков провел 12 матчей в молодежном чемпионате России и пропустил 12 голов. 

Не пропустите: На 18-летнего игрока "Спартака" нацелилась "Боруссия". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ нацелился на двух игроков "Зенита"

ПСЖ нацелился на двух игроков "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов