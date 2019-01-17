"Спартак" определился с заменой травмированному Реброву



Вратарь молодежной команды "Спартака" Артем Поплевченков поедет на второй сбор основной команды, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Поплевченков заменит в составе "Спартака" Артема Реброва, который выбыл из строя на длительный срок.

В нынешнем сезоне 18-летний Поплевченков провел 12 матчей в молодежном чемпионате России и пропустил 12 голов.

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