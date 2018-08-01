"Спартак" определился с заявкой на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера определился с заявкой своей команды на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Соперником "красно-белых" по третьему квалификационному раунду ЛЧ станет победитель пары "Базель" - ПАОК.

Напомним, итальянский топ-клуб нацелился на лидера "Спартака". | soccernews.ru