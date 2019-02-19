"Спартак" определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Оренбургом"
Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Оренбургом".
"Спартак": Александр Максименко, Аиртон, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Софиан Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Александр Селихов, Антон Шитов, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Максим Глушенков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Игра пройдёт в турецком Белеке.
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|8
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|9
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|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
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|20
|13
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|16
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|17
|16
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|17
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|Енисей Красноярск
|17
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