"Спартак" определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Оренбургом"

Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Оренбургом".

"Спартак": Александр Максименко, Аиртон, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Софиан Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Александр Селихов, Антон Шитов, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Максим Глушенков, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Игра пройдёт в турецком Белеке.

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