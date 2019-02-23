"Спартак" определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Шерифом"

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"Спартак" определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Шерифом"

Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на товарищеский матч с "Шерифом".

"Спартак": Александр Селихов, Аиртон, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Аяз Гулиев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Софиан Ханни, Луис Адриано, Педро Роша.

Запасные: Александр Максименко, Антон Шитов, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Максим Глушенков, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.  

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Турции.

Не пропустите: Мельгарехо назвал цели "Спартака" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru

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