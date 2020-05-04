"Спартак" определился со стоимостью Аиртона

Стало известно, сколько московский "Спартак" хочет заработать на продаже левого защитника Аиртона.

Сообщается, что "красно-белые" оценили бразильца в сумму более 10 миллионов евро.

Впрочем, столичный клуб не спешит расставаться с 22-летним фулбеком, полагая, что его стоимость в будущем будет только расти.

Аиртон выступает за "Спартак" с января 2019 года, сыграл 41 матч и сделал 4 ассиста. Его контракт с москвичами рассчитан до 2024 года.

Напомним, что интерес к игроку проявляет "Порту".

Не пропустите: Мостовой прокомментировал информацию о зарплате Соболева в "Спартаке". | http://soccernews.ru