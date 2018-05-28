Московский "Спартак" определился со своей главной трансферной целью на ближайшее лето, информирует СЭ.

Так по сведениям издания, на сегодняшний день приоритетным приобретением для "красно-белых" на это межсезонье станет подписание полузащитника грозненского "Ахмата" Антона Швеца. Внимание к себе 25-летний хавбек привлек своими игровыми качествами и универсальностью.

В завершившемся сезоне Швец забил 3 мяча в 26 матчах за "Ахмат".

Напомним, Самедов высказался о проигранном "Спартаком" чемпионстве. | soccernews.ru