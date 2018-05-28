"Спартак" определился со своей главной трансферной целью

Теги спартак москваахматантон швец

"Спартак" определился со своей главной трансферной цельюМосковский "Спартак" определился со своей главной трансферной целью на ближайшее лето, информирует СЭ.

Так по сведениям издания, на сегодняшний день приоритетным приобретением для "красно-белых" на это межсезонье станет подписание полузащитника грозненского "Ахмата" Антона Швеца. Внимание к себе 25-летний хавбек привлек своими игровыми качествами и универсальностью.

В завершившемся сезоне Швец забил 3 мяча в 26 матчах за "Ахмат".

Напомним, Самедов высказался о проигранном "Спартаком" чемпионстве. | soccernews.ru

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