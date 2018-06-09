"Спартак" определился со своей позицией по Педро Роше
Московский "Спартак" определился со своей позицией по полузащитнику Педро Роше, сообщают российские СМИ.
"Красно-белые" намерены сохранить 23-летнего бразильца, о чём уже проинформировали заинтересованные в футболисте клубы.
При этом самому Роше "Спартак" гарантировал увеличение количества игровой практики в следующем сезоне.
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