"Спартак" определился со своей позицией по Педро Роше

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"Спартак" определился со своей позицией по Педро Роше

Московский "Спартак" определился со своей позицией по полузащитнику Педро Роше, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" намерены сохранить 23-летнего бразильца, о чём уже проинформировали заинтересованные в футболисте клубы.

При этом самому Роше "Спартак" гарантировал увеличение количества игровой практики в следующем сезоне.

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