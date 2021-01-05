"Спартак" определился со вторым соперником на сборе в Дубае

Московский "Спартак" на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах встретится с солигорским "Шахтером", сообщает пресс-служба клуба.

Матч "Спартак" - "Шахтер" состоится 6 февраля на поле комплекса "Джабаль-Али" в Дубае. Начало встречи - в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что 30 января "Спартак" сыграет с "Пахтакором" из Узбекистана.

После 19 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на шесть очков отстает от лидирующего "Зенита".

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