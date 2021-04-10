"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге

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"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге

Фото твиттер Transfers24hr

Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на слухи о желании "красно-белых" купить полузащитника "Палмейраса" Рафаэля Вейгу.

"Мне неизвестен этот клуб", - сказал Фетисов в ответ на вопрос об интересе к 25-летнему бразильцу.

Ранее сообщалось, что "Спартак" и ЦСКА будут бороться за Вейгу, чей трансфер оценивается в 8 миллионов евро.

Хавбек выступает за "Палмейрас" с декабря 2016 года, сыграл 90 матчей, забил 21 гол и сделал 7 ассистов.

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