"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на слухи о желании "красно-белых" купить полузащитника "Палмейраса" Рафаэля Вейгу.
"Мне неизвестен этот клуб", - сказал Фетисов в ответ на вопрос об интересе к 25-летнему бразильцу.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и ЦСКА будут бороться за Вейгу, чей трансфер оценивается в 8 миллионов евро.
Хавбек выступает за "Палмейрас" с декабря 2016 года, сыграл 90 матчей, забил 21 гол и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20