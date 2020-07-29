"Спартак" опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро

"Спартак" опроверг информацию о том, что хавбек "Ахмата" Денис Глушаков запросил у клуба зарплату в 1,5 миллиона евро, утверждает РБК.

"Эта информация не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футболист хочет выступать в московском клубе из-за того, что живет в Москве со своей девушкой футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.

Глушаков выступал в стане "красно-белых" с 2013 по 2019 год. По итогам минувшего сезона РПЛ "Спартак" занял 7 место в турнирной таблице. Это худший результат с 2008 года.

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